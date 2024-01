1 Der junge Mann wurde von drei Unbekannten bedrängt und angegriffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 20-Jähriger wird am Mittwochabend am Stuttgarter Hauptbahnhof von drei Unbekannten zunächst bedrängt und dann attackiert. Das Opfer kann in einen Warteraum flüchten, die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Drei bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend einen 20 Jahre alten Mann am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte zunächst bedrängt und dann offenbar körperlich attackiert. Das Opfer flüchtete in den Warteraum des Hauptbahnhofs. Die Polizei sucht Zeugen.