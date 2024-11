1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Ein 48-Jähriger steigt in der Nacht zum Samstag in Sillenbuch aus seinem Auto aus, als er plötzlich von drei Unbekannten brutal angegriffen und ausgeraubt wird. Die Täter machen reiche Beute, die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag einen 48 Jahre alten Mann in der Kernenblickstraße in Stuttgart-Sillenbuch brutal attackiert und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.