6 Die beiden Männer versuchten die Tankstelle zu überfallen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Zwei Unbekannte wollen eine Tankstelle in Stuttgart-Mühlhausen überfallen und bedrohen den Angestellten mit Pistole und Messer. Doch dieser lässt sich nicht einschüchtern. Die Täter ergreifen die Flucht, eine Fahndung bleibt erfolglos.















Link kopiert

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag versucht, eine Tankstelle in der Aldinger Straße in Stuttgart-Mühlhausen zu überfallen. Als der 55-jährige Mitarbeiter der Tankstelle sich weigerte, die Kasse zu öffnen, flüchteten die beiden Männer. Bei der Fahndung nach den Tätern wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, betraten die beiden mit einer Pistole und einem Messer bewaffneten Männer die Tankstelle gegen 3 Uhr und bedrohten sogleich den Angestellten. Sie forderten ihn auf, die Kasse zu öffnen. Als sich der 55-Jährige weigerte, warfen die beiden Täter Getränkedosen nach dem Mitarbeiter und flüchteten anschließend zu Fuß über einen Steg in Richtung Neugereut. Die Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

So sehen die mutmaßlichen Täter aus

Der Angestellte beschreibt die Unbekannten wie folgt: Beide Männer waren Anfang 20, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, schlank und schwarz gekleidet. Der Täter mit der Pistole soll hellhäutig gewesen sein, eine weiße Maskierung mit einem schwarzen Aufdruck sowie weiße Schuhe getragen haben. Sein Komplize, der das Messer trug, soll dunkelhäutig sein, eine schwarze Maskierung sowie schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle getragen haben.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.