Zwischen einem 46-Jährigen und einem Unbekannten entbrennt in Bad Cannstatt ein Streit um ein Taxi, der schnell eskaliert. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Samstagabend in der Mercedesstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 46-Jährigen beim Streit um ein Taxi niedergeschlagen und getreten. Der 46-Jährige wurde dabei verletzt, die Polizei sucht Zeugen.