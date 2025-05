Senior stürzt in Stadtbahn und stirbt Tage später in Klinik

1 Der Mann war in einer Stadtbahn der Linie U2 gestürzt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Harald Dostal

Am Freitag stürzt ein 78-Jähriger in einer Stadtbahn. Dabei wird er schwer verletzt. Tage später stirbt der Mann in einer Klinik. Die Polizei sucht nun Zeugen, vor allem zwei Helfer.











Ein 78 Jahre alter Mann ist vier Tage nach einem Sturz in einer Stadtbahn in Stuttgart-Ost in einem Krankenhaus verstorben. Die Polizei sucht nun nach zwei noch unbekannten Helfern sowie weiteren Zeugen.