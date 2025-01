Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Polizei will Autofahrer kontrollieren – der flüchtet über die Autobahn

1 Die Polizei verfolgte einen flüchtenden Raser (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Die Stuttgarter Polizei will am Dienstagabend einen Fahrer kontrollieren, der zu schnell andere Autos überholt. Der hält aber nicht an, sondern gibt Gas – und liefert sich eine Verfolgungsjagd mit den Beamten.











Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Dienstag eine Verfolgungsjagd über die Autobahn mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Beamte gegen 1 Uhr einen silbernen BMW, der in der Heilbronner Straße in Richtung Stuttgart-Zuffenhausen unterwegs war und offenbar deutlich zu schnell andere Fahrzeuge überholte. Auf Höhe der Krailshaldenstraße wollten sie den Fahrer kontrollieren. Der hielt allerdings nicht an, sondern beschleunigte und fuhr auf die B10 in Richtung Stammheim.