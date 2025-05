Stuttgart-Bad Cannstatt Dieb stiehlt Handtasche mit wertvollem Inhalt – Zeugen gesucht

Als eine 77-Jährige in einem Parkhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt ihre Handtasche in ihr Auto legt, tritt ein Dieb an das Fahrzeug. Er schnappt sich die Tasche – mitsamt wertvollem Inhalt.