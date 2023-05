1 Der Täter hielt der Kassierin ein Messer an den Bauch. (Symbolbild) Foto: imago images/Ulrich Roth/Ulrich Roth, www.ulrich-roth.com via www.imago-images.de

Eine Frau gibt vor, eine Flasche Wasser in einem Lebensmittelmarkt in Bad Cannstatt kaufen zu wollen. Als die Kassierin die Kasse öffnet, hält ein Mann ihr ein Messer an den Bauch und fordert Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein bislang unbekanntes Pärchen hat am Freitagabend einen Lebensmittelmarkt in der Memminger Straße in Bad Cannstatt überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Bei dem Überfall wurde die 38-jährige Kassiererin mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.