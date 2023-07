1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein 21-Jähriger wird in einer Stadtbahn von einem Pärchen angesprochen. Als er an der Haltestelle Charlottenplatz aussteigt, folgen die beiden ihm und beginnen, ihn zu beleidigen. Die Situation eskaliert schnell.









Ein räuberisches Pärchen hat in der Nacht zum Donnerstag einen 21-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz in Stuttgart-Mitte mit einer abgebrochenen Flasche bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.