Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Mutter samt Kinderwagen von Seat erfasst – Passanten retten 34-Jährige

Eine Frau und ihr in einem Kinderwagen liegendes Kind werden von einem Auto erfasst. Das Kind wird leicht verletzt, die Mutter gerät unter das Auto. Passanten eilen zur Hilfe.

Eine 23 Jahre alte Seat-Fahrerin hat am Donnerstagnachmittag in der Bauernwaldstraße in Botnang eine 34 Jahre alte Frau und deren Kinderwagen, in dem das zweijährige Kind der 34-Jährigen lag, mit ihrem Fahrzeug erfasst. Die Mutter geriet unter das Auto und wurde schwer verletzt, Passanten hoben das Fahrzeug an, um die Frau zu befreien. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war die 23-Jährige mit ihrem Seat gegen 16 Uhr in der Furtwänglerstraße in Richtung Feuerbacher-Tal-Straße unterwegs und bog nach links in die Bauernwaldstraße ab. Dort erfasste sie laut Polizei die 34-jährige Fußgängerin, die mit dem Kinderwagen die Fahrbahn überquerte.

Mit Hilfe von Passanten wurde die 34-Jährige befreit

Während die 34-Jährige unter den Seat geriet, fiel der Kinderwagen um und das Kind fiel heraus. Passanten halfen, den Seat anzuheben und die Frau zu befreien. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Das zweijährige Kind, das ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge leicht verletzt wurde, sowie ein Passant, der dabei geholfen hatte, das Auto anzuheben und anschließend über Schmerzen klagte, kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 nach Zeugen.