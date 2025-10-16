Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Mutter samt Kinderwagen von Seat erfasst – Passanten retten 34-Jährige

Eine Frau und ihr in einem Kinderwagen liegendes Kind werden von einem Auto erfasst. Das Kind wird leicht verletzt, die Mutter gerät unter das Auto. Passanten eilen zur Hilfe.
Eine 23 Jahre alte Seat-Fahrerin hat am Donnerstagnachmittag in der Bauernwaldstraße in Botnang eine 34 Jahre alte Frau und deren Kinderwagen, in dem das zweijährige Kind der 34-Jährigen lag, mit ihrem Fahrzeug erfasst. Die Mutter geriet unter das Auto und wurde schwer verletzt, Passanten hoben das Fahrzeug an, um die Frau zu befreien. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt.