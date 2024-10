Ein vier Jahre altes Mädchen am Donnerstagnachmittag in Stuttgart-Rot mit einem Radfahrer zusammengestoßen und wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der bislang unbekannte Fahrradfahrer kurz nach 17 Uhr mit seinem E-Bike in der Haldenrainstraße auf dem Gehweg, der auch für Radfahrer freigegeben ist, in Richtung Freiberg unterwegs. An der Bushaltestelle Fürfelder Straße sei er mit der Vierjährigen, die gemeinsam mit ihren Eltern aus dem Bus der Linie 52 ausstieg, zusammengestoßen. Das Kind zog sich bei dem Unfall eine Beule und Schürfwunden am Kopf zu.

Der hinzugerufene Rettungsdienst behandelte das Mädchen vor Ort. Der Vater schickte den Radfahrer weg, ohne sich dessen Personalien zu notieren. Nun bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3600 zu melden.