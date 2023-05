Foto: imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Ein 21-Jähriger wird am frühen Montagmorgen von einem Unbekannten in Stuttgart-Mitte in eine Seitengasse gedrängt und mit einem Messer bedroht. Der Unbekannte erbeutet Bargeld und verschwindet mit einem Komplizen. Die Polizei sucht Zeugen.