Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Mit gefälschtem 100-Euro-Schein bezahlt – Festnahme

1 Der Mann soll mit einem gefälschten 100-Euro-Schein bezahlt haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Olaf Döring

Ein 39-Jähriger steht im Verdacht, in einem Geschäft in Stuttgart-Mitte mit einem gefälschten 100-Euro-Schein bezahlt zu haben. Während Polizisten den Mann festnehmen können, gelingt seinem mutmaßlichen Komplizen die Flucht.











Ein 39 Jahre alter Mann soll am Montagvormittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Kronenstraße in Stuttgart-Mitte mit einem gefälschten 100-Euro-Schein bezahlt haben. Während die Polizei den Mann festnehmen konnte, gelang seinem mutmaßlichen Komplizen die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.