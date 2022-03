1 Die Männer wurden in einer Stadtbahn der Linie U12 bedroht. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein 22-Jähriger fährt in einer Stadtbahn der Linie U12 und raucht. Ein 45-Jähriger spricht ihn darauf an. Danach eskaliert die Situation schnell.















Ein 22 Jahre alter Mann soll am Mittwochmittag in einer Stadtbahn der Linie U12 in Stuttgart-Mitte zwei Männer bedroht und anschließend verfolgt haben. Vorausgegangen war wohl ein Streit, weil der 22-Jährige in der Bahn geraucht haben soll. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen schließlich vorläufig festnehmen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, fuhr der mutmaßliche Täter gegen 12 Uhr mit der U12 in Richtung Dürrlewang. Als er sich in der Bahn offenbar eine Zigarette anzündete, sprach ihn ein 45 Jahre alter Fahrgast an. Es entwickelte sich ein Streit, im Zuge dessen der 22-Jährige eine Flasche zerbrochen und den 45-Jährigen damit bedroht haben soll. Ein 33 Jahre alter Fahrgast eilte zur Hilfe und versuchte den Tatverdächtigen festzuhalten, woraufhin dieser auch ihn bedrohte.

Auf dem Polizeirevier leistet der 22-Jährige Widerstand

Als die beiden daraufhin an der Haltestelle Dobelstraße aus der Stadtbahn flüchteten, verfolgte sie der 22-Jährige. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen im Bereich der Hohenheimer Straße festnehmen. Sie brachten ihn auf ein Polizeirevier, wo er Widerstand leistete und die Beamten beleidigte. Da sich der junge Mann in der Bahn darüber hinaus selbst verletzt haben soll, brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus. Im Anschluss soll er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden.

Zeugen, die insbesondere nähere Angaben zu den Vorfällen in der Bahn machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3200 bei der Polizei zu melden.