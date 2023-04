1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Weil sie den aufheulenden Motor eines Autos hörten, erschraken sich zwei Schwestern, die sich auf einem Fußgängerüberweg in Untertürkheim befanden. Eine der beiden stürzte und wurde dabei verletzt, der Autofahrer fuhr davon.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in der Fellbacher Straße in Stuttgart-Untertürkheim gestürzt und wurde dabei verletzt. Das Mädchen hatte sich zuvor offenbar erschrocken, weil ein Autofahrer wohl seinen Motor aufheulen ließ. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, wollte die Zwölfjährige gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester gegen 16.15 Uhr den Fußgängerüberweg im Bereich des Bodowegs bei Grün überqueren. Als die Ampel auf Rot schaltete, hörten die beiden den Motor eines Fahrzeugs aufheulen. Die Zwölfjährige zog daraufhin ihre jüngere Schwester von der Fahrbahn und stürzte dabei selbst.

Alarmierte Rettungskräfte brachten das leicht verletzte Mädchen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug, ein grauer Jeep mit Stuttgarter Kennzeichen, fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Danielweg. Am Steuer soll ein Mann und auf dem Beifahrersitz eine Frau gesessen haben. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 zu melden.