Zwei 24-Jährige treffen in der Nacht zum Samstag auf eine sechsköpfige Gruppe, unter der sich auch zwei Frauen befinden. Als einer der beiden den Frauen ein Kompliment macht, fallen die vier Männer brutal über die 24-Jährigen her – die Polizei sucht Zeugen.









Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag zwei 24 Jahre alte Männer im Bereich des Eckensees in Stuttgart-Mitte brutal attackiert und dabei schwer verletzt. Vorangegangen war wohl ein Kompliment, das eines der Opfer zwei Frauen gemacht hatte, die sich in der Gruppe der Täter befanden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.