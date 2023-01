1 Der Jugendliche wurde mit einem Messer verletzt. (Symbolbild) Foto: imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Zwei Gruppen geraten am Samstagabend in einer Stadtbahn in Hedelfingen in Streit. Ein Beteiligter zückt ein Messer und verletzt einen 17-Jährigen dabei. Der Täter und seine Begleiter flüchten, die Polizei sucht Zeugen.















Beim Streit zwischen zwei dreiköpfigen Gruppen ist am Samstagabend ein 17 Jahre alter Jugendlicher in einer Stadtbahn der Linie U13 in Stuttgart-Hedelfingen mit einem Messer verletzt worden. Der Täter und seine zwei Begleiter flüchteten daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, kam es gegen 21.15 Uhr zwischen den Haltestellen Wangen-Marktplatz und Hedelfingen zu der Auseinandersetzung zwischen den Gruppen. Dabei soll einer der Beteiligten ein Messer gezogen und den 17-Jährigen am Arm und einem Finger verletzt haben. Anschließend flüchtete das Trio. Ein unbekannter Zeuge, der offenbar schlichtend eingegriffen hatte, war nicht mehr vor Ort, als die Polizei eintraf.

Der Messerangreifer soll 15 bis 20 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Jacke und einem weißen Kapuzenpullover bekleidet und hatte eine schwarze Umhängetasche der Marke Louis Vuitton dabei. Einer der Begleiter wird als auffällig groß – zwischen 1,85 und 2 Meter – und kräftig beschrieben, er trug vermutlich eine beige Jack und Kapuze mit Fellrand. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den unbekannten Schlichter, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 zu melden.