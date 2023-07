1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte brechen am Wochenende in mehrere Verkaufsstände ein, die anlässlich des Sommerfestivals der Kulturen in Stuttgart-Mitte aufgestellt sind. Die Täter machen reiche Beute, die Polizei sucht Zeugen.









Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in sechs Verkaufsstände eingebrochen, die anlässlich des Sommerfestivals der Kulturen in der Hirschstraße in Stuttgart-Mitte aufgebaut worden waren. Bei dem Einbruch machten die Unbekannte reiche Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen.