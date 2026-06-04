Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: In Kurve gerast – 18-jähriger Autofahrer kollidiert mit geparkten Fahrzeugen

Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer fährt zu schnell in eine Kurve und kracht gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Fahrer und Beifahrerin werden verletzt, der Busverkehr ist unterbrochen.

Ein 18 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Mittwochnachmittag im Stuttgarter Westen mit seinem Auto gegen mehrere geparkte Fahrzeuge gekracht. Dabei wurden er und seine Beifahrerin leicht verletzt, es entstand Schaden in Höhe von rund 45.000 Euro. Grund für den Unfall war wohl überhöhte Geschwindigkeit. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der 18-Jährige mit seinem weißen Mercedes gegen 17.30 Uhr in der Rotenwaldstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Dabei fuhr er offenbar zu schnell, sodass er kurz nach der Einmündung zur Herweghstraße im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Motorroller und ein geparktes Auto krachte. Dabei wurde das geparkte Auto noch gegen einen Kleinbus geschoben. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und seine Mitfahrerin leicht verletzt.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Rotenwaldstraße in beide Fahrtrichtungen bis etwa 19.30 Uhr gesperrt werden. Davon war auch der Linienbusverkehr der SSB betroffen. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.