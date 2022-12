In Gaststätte eingebrochen und reiche Beute gemacht

1 Die Einbrecher gelangten durch ein Fenster ins Innere der Gaststätte. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Eine Gaststätte in Zuffenhausen wird am Freitag von Einbrechern heimgesucht. Im Inneren hebeln sie Spielautomaten auf und machen reiche Beute. Die Polizei sucht Zeugen.















Bislang unbekannte Einbrecher sind im Laufe des frühen Freitagmorgens in eine Gaststätte in der Ludwigsburger Straße in Zuffenhausen eingestiegen, haben Spielautomaten aufgebrochen und dabei reiche Beute gemacht. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, gelangten die Unbekannten im Zeitraum zwischen 5.20 Uhr und 6.40 Uhr über ein Fenster in das Innere der Gaststätte. Dort hebelten sie zwei Spielautomaten auf und stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld, bevor sie mit der Beute flüchteten.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.