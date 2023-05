1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Unbekannte stehlen am Freitag in Stuttgart-Mitte eine Handtasche samt Bargeld aus einem Porsche. Wie die Täter in das Auto gelangten, muss ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen.









Bislang unbekannte Täter haben im Laufe des Freitags in Stuttgart-Mitte eine Handtasche samt Bargeld aus einem Porsche gestohlen, der in einem Hinterhof in der Lautenschlagerstraße geparkt war. Die Polizei sucht Zeugen.