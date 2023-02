Gruppe bietet Mann Drogen an und beraubt ihn brutal

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Einem 38-Jährigen werden am Samstagabend von einer fünfköpfigen Gruppe Drogen zum Kauf angeboten. Als der Mann sein Interesse bekundet, zücken drei der Unbekannten Pfefferspray und stoßen ihn ins Gleisbett. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein 38-Jähriger ist am Samstagabend bei einem vermeintlichen Drogengeschäft in Stuttgart-Mitte von mehreren Männern brutal attackiert, in ein Gleisbett gestoßen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, hielt sich der 38-Jährige gegen 18.45 Uhr im Bereich des Leonhardsplatzes auf, als ihm eine fünfköpfige Gruppe begegnete. Einer der Männer bot dem 38-Jährigen Drogen zum Kauf an. Als der Geschädigte Interesse bekundete, gingen die Unbekannten mit ihm zur Stadtbahnhaltestelle „Rathaus“, um dort das vermeintliche Drogengeschäft durchzuziehen. Doch soweit kam es nicht, denn drei der Täter besprühten den Mann plötzlich mit Pfefferspray und stießen ihn ins Gleisbett. Dabei nahmen sie ihm den Geldbeutel aus seiner Bauchtasche.

Durch Tritte an den Kopf leicht verletzt

Als der Geschädigte wieder aus dem Gleisbett auf den Bahnsteig klettern wollte, soll einer der Täter ihm noch mehrfach gegen den Kopf getreten haben, wobei er leicht verletzt wurde. Nachdem die Unbekannten einen vierstelligen Betrag aus dem Geldbeutel entnommen und den Rucksack des Opfers durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der 38-Jährige konnte lediglich drei der fünf Tatbeteiligten wie folgt beschreiben: Einer war 1,60 bis 1,70 Meter groß, dünn und hatte einen dunklen Teint. Zum Tatzeitpunkt trug er einen grauen oder beigefarbenen Kapuzenpullover. Ein weiterer Täter war 20 bis 30 Jahre alt, hatte abrasierte Haare und trug eine schwarze Jacke. Von einem weiteren Mittäter ist lediglich bekannt, dass er lange, zum Zopf gebundene Haare hatte. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.