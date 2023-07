1 Der 26-Jährige wurde von der Gruppe attackiert (Symbolbild) . Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 26-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs, als er plötzlich von fünf Personen attackiert und ausgeraubt wird. Die Polizei sucht Zeugen.









Mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag einen 26 Jahre alten Mann in der Fürstenstraße in Stuttgart-Mitte attackiert und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.