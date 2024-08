1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Eine Gruppe unbekannter Männer stößt einen 25 Jahre alten Mann in der Klett-Passage um, tritt auf ihn ein und raubt ihn aus. Die Polizei sucht Zeugen.











Mehrere bislang unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend einen 25 Jahre alten Mann in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.