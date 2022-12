1 Die schwer verletzte Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Eine 29-Jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen in Mühlhausen unterwegs und erfasst eine 54 Jahre alte Fußgängerin, die dabei schwer verletzt wird. Beide Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben, die Polizei sucht Zeugen.















Eine 54 Jahre alter Fußgängerin ist am Mittwochmorgen in Stuttgart-Mühlhausen von dem Ford einer 29-Jährigen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Da die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war die Ford-Fahrerin gegen 7.50 Uhr in der Mühlhäuser Straße in Fahrtrichtung Mühlhausen unterwegs und wollte nach rechts in den Seeblickweg einbiegen. Dabei erfasste sie die 54-jährige Passantin, die die dortige Fußgängerfurt überquerte.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die schwer verletzte Fußgängerin und brachten sie in ein Krankenhaus. Beide Beteiligten gaben an, dass ihre jeweilige Ampel Grün gezeigt habe. Die Verkehrspolizei sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 nach Zeugen.