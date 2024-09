Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Feuer bricht vor Turnhalle aus – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

1 Die Feuerwehr kann den Brand in Weilimdorf schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Am Mittwochabend entsteht vor einer Turnhalle in Stuttgart-Weilimdorf ein Feuer. Die Polizei geht von Brandstiftung aus – und sucht nach drei Jugendlichen.











Unbekannte haben am Mittwochabend vor einer Sporthalle im Stuttgarter Stadtbezirk Weilimdorf ein Feuer gelegt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Frauen, die sich in der Turnhalle an der Solitudestraße befanden, das Feuer gegen 18.20 Uhr und wählten den Notruf. Alle konnten die Turnhalle unverletzt verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand laut Polizei anschließend schnell löschen.