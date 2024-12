In den vergangenen Tagen haben Einbrecher das Stuttgarter Stadtgebiet unsicher gemacht. In einem Fall gelangten sie in eine Wohnung, in zwei Fällen blieb es beim Versuch. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende im Stuttgarter Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben. Laut Polizei kam es in Stuttgart-Süd zu einem Einbruch, in zwei Fällen in Heumaden und Wangen blieb es beim Versuch. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, gelangten Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 4.40 Uhr, und Sonntag, 19.15 Uhr, über einen Wintergarten in eine Wohnung in der Hahnstraße im Stuttgarter Süden. Im Inneren erbeuteten sie 80 Euro Bargeld aus einer Schublade. Am Samstag gegen 18.45 Uhr versuchte ein Täter in eine Wohnung im Kammhaldenweg in Heumaden einzubrechen, indem er ein Fenster aufhebelte. Als die Hausbewohner die Wohnung betraten, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Einbrecher die Wohnung nicht und machte auch keine Beute.

Ebenfalls am Samstagabend versuchten zwei Täter, in eine Wohnung in der Munderkinger Straße in Wangen einzubrechen. Als eine aufmerksame Nachbarin gegen 22.10 Uhr den Versuch bemerkte, rief sie laut nach der Polizei, woraufhin die Täter in Richtung Jägerhalde flüchteten. Der eine Täter war ungefähr 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und trug einen dunkelgrauen Kapuzenpullover mit einer Weste. Sein Komplize war 1,80 Meter groß und trug eine blaue Bomberjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.