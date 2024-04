Im Stuttgarter Stadtgebiet haben am vergangenen Wochenende wieder Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten melden, brachen Unbekannte in einen Imbiss in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte, eine Gaststätte in der Remscheider Straße in Bad Cannstatt und ein Mobilfunkshop in der Straßburger Straße in Zuffenhausen ein.

In der Klett-Passage gelangten die Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitag, 20.20 Uhr, und Samstag, 9.10 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in einen Flur, wo sie eine Tür zum Imbiss aufbrachen. Dort stahlen sie drei Tablet-Computer im Gesamtwert von rund 1500 Euro.

In der Remscheider Straße hebelten die Täter in der Nacht zum Samstag, im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 10.10 Uhr, die Eingangstür auf und betraten den Gastraum. Dort brachen sie eine Geldkassette auf und stahlen daraus mehrere Hundert Euro.

Zeuge beobachtet Einbrecher in Zuffenhausen

In der Straßburger Straße in Zuffenhausen will ein Zeuge beobachtet haben, wie eine unbekannte Person die Scheibe eines Mobilfunkshops einschlug und hineinstieg. Nachdem der Unbekannte mehrere Gegenstände, darunter Mobiltelefone, erbeutet hatte, flüchtete er. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, sich im Fall der Klett-Passage unter der Rufnummer 0711/8990-3200, im Fall der Remscheider Straße unter der Rufnummer 0711/8990-5778 und im Fall der Straßburger Straße unter der Rufnummer 0711/8990-3700 an die Polizei zu wenden.