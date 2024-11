Unbekannte Einbrecher haben am vergangenen Wochenende das Stuttgarter Stadtgebiet unsicher gemacht. Insgesamt wurden sechs Einbrüche in Stuttgart gemeldet, bei denen die Täter unter anderem Schmuck und Bargeld erbeuteten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, brachen die Unbekannten in Wohnungen beziehungsweise Häuser im Makrelenweg in Mönchfeld, in der Straße Am Eichenhain in Sillenbuch, in der Straße Am Steinenberg in Hedelfingen, im Alosenweg in Hedelfingen, in der Weserstraße in Münster und in der Herrenberger Straße in Vaihingen ein. Die Täter gelangten in die Gebäude, indem sie Fenster und Türen aufhebelten. Sie stahlen Schmuck, Bargeld oder andere Wertgegenstände von bislang unbekanntem Wert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz bittet die Polizei Interessierte, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-1234 zu melden.