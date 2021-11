1 Die Polizei sucht Zeugen zu den Einbrüchen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Stadtgebiet Stuttgart - Bislang unbekannte Einbrecher haben am vergangenen Wochenende im Stuttgarter Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben und sind dabei unter anderem in eine Gaststätte und ein Vereinsheim eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, hebelten Unbekannte in einer Gaststätte in der Burgunderstraße in Zuffenhausen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 6.10 Uhr, ein Fenster auf. Im Inneren der Gaststätte stahlen die Täter eine Kassenschublade mit mehreren Hundert Euro Wechselgeld. Ein Zeuge entdeckte die aufgebrochene Kassenschublade in der Böhringerstraße und verständigte die Polizei. Eine Zeugin meldete sich daraufhin bei den Beamten und teilte mit, dass sie zwischen 2.30 Uhr und 2.45 Uhr einen verdächtigen Mann in der Böhringerstraße beobachtet habe. Sie beschrieb ihn als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und einen Rucksack dabei. Ob er für den Einbruch als Tatverdächtiger in Frage kommt, soll nun ermittelt werden.

In einem Vereinsheim in der Hafenbahnstraße in Obertürkheim hebelten Einbrecher am Freitagabend ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und lösten um 23.08 Uhr einen Alarm aus. Sie flüchteten offenbar ohne Beute.

In der Alexanderstraße in Stuttgart-Mitte gelangten Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, über eine Seitentür, die sie auf unbekannte Weise öffneten, in das Gebäude. Dort hebelten sie weitere Türen auf, durchsuchten Schubladen sowie Schränke und flüchteten mit einer Geldkassette und einem Mobiltelefon. Ob sie weitere Gegenstände erbeuteten muss ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich wegen der Einbrüche in Zuffenhausen und Obertürkheim unter der Rufnummer 0711/8990-5778 sowie wegen dem Einbruch in Stuttgart-Mitte unter der Rufnummer 0711/8990-3200 bei der Polizei zu melden.