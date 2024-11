Einbrecher haben am vergangenen Wochenende das Stuttgarter Stadtgebiet unsicher gemacht. Die Polizei meldet insgesamt sieben Einbrüche und sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, stiegen die Täter im Siebenzehnerle sowie im Baumeisterweg in Feuerbach, in der Kornwestheimer Straße in Stammheim, in der Bopserwaldstraße im Stuttgarter Süden, in der Reinsburgstraße in Stuttgart-West, in der Asangstraße in Obertürkheim und am Lederbergweg in Hedelfingen in die Wohnungen beziehungsweise Häuser ein, indem sie Fenster und Türen aufhebelten. Ob die Einbrecher etwas stahlen, muss die Polizei ermitteln.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz bittet die Polizei Interessierte, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-1234 an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle zu wenden.