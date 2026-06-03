Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Besitzer begegnet Pedelec-Dieb und reißt ihn vom Rad – Dieb flüchtet zu Fuß

Ein Unbekannter stiehlt das Pedelec eines 34-Jährigen, der verfolgt den Dieb zunächst erfolglos. Doch dann treffen sich die beiden wieder.
Ein bislang unbekannter Dieb hat in der Ammergasse in Stuttgart-Münster das Pedelec eines 34-Jährigen gestohlen. Der Bestohlene verfolgte den Täter zunächst ohne Erfolg, doch die beiden trafen sich kurze Zeit später wieder. Dabei riss der 34-Jährige den Täter zum Fahrrad. Auch hierbei gelang dem Unbekannten die Flucht – allerdings ohne Pedelec. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.