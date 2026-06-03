Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Besitzer begegnet Pedelec-Dieb und reißt ihn vom Rad – Dieb flüchtet zu Fuß

Ein Unbekannter stiehlt das Pedelec eines 34-Jährigen, der verfolgt den Dieb zunächst erfolglos. Doch dann treffen sich die beiden wieder.

Ein bislang unbekannter Dieb hat in der Ammergasse in Stuttgart-Münster das Pedelec eines 34-Jährigen gestohlen. Der Bestohlene verfolgte den Täter zunächst ohne Erfolg, doch die beiden trafen sich kurze Zeit später wieder. Dabei riss der 34-Jährige den Täter zum Fahrrad. Auch hierbei gelang dem Unbekannten die Flucht – allerdings ohne Pedelec. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, stahl der Unbekannte das Fahrrad des 34-Jährigen gegen 18.40 Uhr. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl und verfolgte den Täter noch zu Fuß, konnte ihn jedoch nicht mehr einholen. Doch dann kam der unbekannte Mann dem 34-Jährigen gegen 18.55 Uhr auf dem Radweg auf dem Neckardamm zwischen der Reinhold-Maier-Brücke und dem Eisenbahnviadukt mit dem gestohlenen Pedelec entgegen.

Passant eilt Bestohlenem zu Hilfe

Der 34-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, brachte den Dieb zu Fall und versuchte, ihn gemeinsam mit einem Passanten festzuhalten. Der Täter stieß sie jedoch weg, sodass er erneut flüchten konnte. Dieses Mal jedoch zu Fuß.

Der unbekannte Täter ist circa 1,80 Meter groß, hatte eine Glatze, trug ein schwarzes T-Shirt und hatte auffallend wenig Zähne. Zeugen, vor allem der Passant, der helfen wollte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3300 bei der Polizei zu melden.