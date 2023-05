Zwei Autos prallen am Freitagnachmittag auf der Bergheimer Steige in Stuttgart-West zusammen. Beide Insassen werden leicht verletzt, die Bergheimer Steige muss kurzzeitig gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Bergheimer Steige im Stuttgarter Westen ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Fahrer im Alter von 29 und 61 Jahren leicht verletzt wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war eine 29-jährige VW-Fahrerin gegen 14.30 Uhr von der Engelbergstraße aus kommend in der Straße Bergheimer Steige unterwegs, als sie in einer dortigen scharfen Kurve zunächst nach rechts gegen eine Leitplanke prallte, anschließend in den Gegenverkehr geriet und schließlich mit dem Peugeot eines 61-Jährigen zusammenstieß.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die zwei Leichtverletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Ersten Schätzungen zufolge entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße Bergheimer Steige kurzzeitig gesperrt werden. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.