1 Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 58-Jährige will am Freitag in Stuttgart-Mitte in eine Stadtbahn einsteigen und stürzt dabei. Sie zieht sich schwere Verletzungen zu, die Polizei sucht nach Zeugen.











Eine 58 Jahre alte Frau ist am Freitagnachmittag beim Einsteigen in eine Stadtbahn der Linie U9 in Stuttgart-Mitte gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.