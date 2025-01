Stuttgart-Bad Cannstatt Mann verletzt Frau in Wohnung mit Messer – Festnahme

Eine 43-Jährige gerät in einer Wohnung in Bad Cannstatt mit einem 50 Jahre alten Mann in Streit, der schnell eskaliert. Der Mann verletzt die Frau dabei mit einem Messer, Polizeibeamte nehmen den Verdächtigen fest.