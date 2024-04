1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Eine unbekannte Autofahrerin zwingt einen 25-jährigen Stadtbahnfahrer in Stuttgart-West zu einer Gefahrenbremsung. Dabei stürzen zwei Seniorinnen in der Bahn und verletzen sich. Die Polizei sucht Zeugen.











Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag einen 25-jährigen Stadtbahnfahrer in der Bebelstraße in Stuttgart-West zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Dabei stürzten zwei 79 und 80 Jahre alte Frauen in der Stadtbahn und wurden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.