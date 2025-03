1 Ein 83-Jähriger ist in Stuttgart in einer Stadtbahn gestürzt und hat sich verletzt. (Symbolbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Ein Stadtbahnfahrer führt am Dienstag in Stuttgart-Mitte wegen eines abbiegendes Autos eine Gefahrenbremsung durch. Ein Fahrgast stürzt und verletzt sich. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein 83 Jahre alter Fahrgast hat sich am Dienstagnachmittag in der Hohenheimer Straße in Stuttgart-Mitte beim Sturz in einer Stadtbahn leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen.