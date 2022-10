Brand in Stuttgart-Obertürkheim Spezialauftrag: Feuerwehr rettet Hochzeitsanzug von Bräutigam

Die Feuerwehr musste bei einem Brand am Samstagmorgen in Stuttgart einen kuriosen Spezialauftrag ausführen. Ein Bewohner wollte am Wochenende heiraten – und bat die Brandbekämpfer um die Rettung seines Anzugs.