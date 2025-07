1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Unbekannter klingelt an der Wohnungstür eines 88-Jährigen und gibt sich als Buchverkäufer aus. Dann überfällt er den Senior. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend einen 88 Jahre alten Mann in dessen Wohnung im Prießnitzweg in Stuttgart-Bad Cannstatt überfallen. Der Unbekannte hatte sich als Buchverkäufer ausgegeben. Die Polizei sucht Zeugen.