40-Jähriger schlägt Fahrradräuber in die Flucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

In Stuttgart-Wangen greifen drei Unbekannte einen 40-Jährigen an und wollen sein Pedelec rauben – doch sie haben nicht mit der Gegenwehr des Mannes gerechnet. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.















Ein 40 Jahre alter Radfahrer hat sich am späten Samstagabend in Stuttgart-Wangen erfolgreich gegen den Raub seines Pedelecs gewehrt. Die Täter flüchteten, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, war der 40-Jährige kurz vor 23.30 Uhr im Bereich Wangener Marktplatz unterwegs, als sich ihm drei Männer in den Weg stellten. Während eine Person ihm auf den Hinterkopf schlug, versuchten die beiden anderen, ihm sein Pedelec der Marke Cube samt der Fahrradtasche zu stehlen. Doch der 40-Jährige wehrte sich so heftig, dass die Täter unverrichteter Dinge in Richtung Ravensburger Straße flüchteten.

Der 40-Jährige beschreibt die Täter wie folgt: Zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, kurzhaarig und dunkelhäutig. Einer der Täter trug eine rote Jacke mit weißen Streifen. Nun bittet die Kriminalpolizei etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.