Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: 27-Jähriger verabredet sich mit Frau – mehrere Männer rauben ihn aus

Ein 27-Jähriger verabredet sich über soziale Medien in Untertürkheim mit einer jungen Frau – doch die taucht nicht auf, stattdessen prügeln mehrere junge Männer auf ihn ein und rauben ihn aus. Die Polizei sucht Zeugen.











Mehrere unbekannte Männer haben am Dienstag am Karl-Benz-Platz in Untertürkheim einen 27 Jahre alten Mann brutal attackiert und ausgeraubt. Der Geschädigte hatte sich zuvor über soziale Medien mit einer jungen Frau verabredet – doch zum „Date“ kamen die Unbekannten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.