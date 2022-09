1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Als eine 27-Jährige am Dienstagmittag in Stuttgart-Wangen unterwegs ist, kommt ihr ein Fahrradfahrer entgegen, hält an und greift sie an. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag in Stuttgart-Wangen eine 27 Jahre alte Frau brutal attackiert und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, überquerte die 27-Jährige gegen 10.20 Uhr die Brücke in Richtung Untertürkheim. Dabei kam ihr der Unbekannte auf einem Fahrrad entgegenkam. Plötzlich packte der Mann die Frau an den Haaren und zog sie zu Boden. Glücklicherweise wurden Passanten auf die Attacke aufmerksam, sodass der Mann wieder auf sein Fahrrad stieg und in Richtung Untertürkheim davonfuhr.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann mit langen grau-blonden oder schwarzen Haaren gehandelt haben, die er zu einem Dutt zusammengebunden hatte. Außerdem trug er eine graue Jacke und eine dunkle Hose. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 zu melden.