Mehrere Täter prügeln an der Haltestelle Löwentorbrücke in Stuttgart-Nord auf einen 24-Jährigen ein. Die Polizei kann zwei Verdächtige dingfest machen, nach den weiteren Täter fahnden die Beamten nun und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.

Mehrere teils bislang unbekannte Täter sollen am Mittwochabend an der Haltestelle Löwentorbrücke im Stuttgarter Norden einen 24 Jahre alten Mann krankenhausreif geprügelt haben. Die Polizei konnte zwei 17 und 28 Jahre alte Verdächtige festnehmen und ermittelt nun die Hintergründe der Tat. Außerdem suchen die Beamten nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen gegen 18.10 Uhr gemeldet, dass an der Haltestelle mehrere Personen auf einen Mann einschlagen würden. Polizeibeamte fahndeten nach den Tatverdächtigen und nahmen in der Straße Unterer Dornbusch die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Das 24-jährige Opfer begab sich in der Zwischenzeit zu einem Polizeirevier und erstattete Anzeige, anschließend kam er aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie weiteren Tatbeteiligten dauern an. Einer der Täter soll etwa 19 Jahre alt sowie groß und dünn gewesen sein. Er hatte lockige Haare, trug Badeschuhe und eine Jogginghose. Ein weiterer Täter trug ein Hemd mit Blumenmuster und eine beige Jeanshose. Zwei Täter sollen dick gewesen sein, einer trug ein weißes T-Shirt und eine weiße Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.