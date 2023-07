1 Der schwer verletzte 14-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

In Stuttgart-Wangen ist ein 14-Jähriger mit seinem Pedelec unterwegs. Dabei kollidiert er mit dem Auto eines 20-Jährigen. Der 14-Jährige hatte zwar Vorfahrt, doch er befand sich zum Unfallzeitpunkt offenbar verbotswidrig auf dem Gehweg. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein 14 Jahre alter Pedelec-Fahre ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Salacher Straße in Stuttgart-Wangen schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.