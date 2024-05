1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Zwei 14-Jährige sind in einer Stadtbahn auf dem Weg nach Stammheim, als sie plötzlich von zwei Jugendlichen aufgefordert werden, die Bahn mit ihnen gemeinsam zu verlassen. An der Haltestelle zückt einer der Unbekannten ein Messer. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Freitagabend zwei 14 Jahre alte Jungen an der Haltestelle Heutigsheimer Straße in Stuttgart-Stammheim mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.