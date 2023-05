1 Die Polizei sucht weitere Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Eine 14-Jährige wird am Freitag an der Stadtbahnhaltestelle Wilhelm-Geiger-Platz in Feuerbach von mehreren Jugendlichen verprügelt. Ein Zeuge bemerkt dies und schreitet ein, die Täter flüchten. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.









Mehrere bislang unbekannte Jugendliche sollen am vergangenen Donnerstag, 27. April, an der Stadtbahnhaltestelle Wilhelm-Geiger-Platz in Stuttgart-Feuerbach auf ein 14 Jahre altes Mädchen eingeschlagen haben. Erst als ein Zeuge dazwischen ging, ließen die Angreifer von der Jugendlichen ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.