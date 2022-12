5 Die Stuttgarter Kriminalpolizei fahndet nach einer Tatverdächtigen, die einen Millionenbetrag unterschlagen haben soll. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Eine Mitarbeiterin einer Geldtransportfirma zweigt einen hohen Bargeldbetrag ab und taucht unter. Sie wird seit zwei Monaten gesucht.















Link kopiert

Die Stuttgarter Polizei sucht nach einer mutmaßlichen Millionendiebin. Die 42-jährige Frau mit dem auffälligen Gesicht soll als Mitarbeiterin einer Geldtransportfirma einen Millionenbetrag abgezweigt haben und ist seither auf der Flucht. Nun wird mit Echtbildern öffentlich nach ihr gesucht.

Interne Ermittlungen führten nicht weiter

Die Tat soll sich am 14. Oktober gegen 15.10 Uhr in Stuttgart in den Räumen des Sicherheitsunternehmens abgespielt haben. Über die näheren Umstände der mutmaßlichen Unterschlagung machen Polizei und Staatsanwaltschaft keine näheren Angaben. „Der Diebstahl ist noch am selben Tag bemerkt worden“, sagt Polizeisprecherin Ilona Bonn, „danach hat es zunächst interne Ermittlungen gegeben.“ Allerdings habe der Aufenthaltsort nicht ermittelt werden können, weshalb man sich zu einer Öffentlichkeitsfahndung entschlossen habe. Dass die 42-Jährige im Ausland untergetaucht sein könnte, wird nicht ausgeschlossen. Die Frau war ebenfalls in Stuttgart wohnhaft. Wie lange sie bereits in dem Unternehmen beschäftigt war, ehe sie unter Verdacht geriet, darüber liegen bisher keine Angaben vor.

Die Beschreibung der Gesuchten

Bei der Gesuchten handelt es sich um eine 1,74 Meter große Frau mit blaugrünen Augen und blonden Haaren. Außerdem hat sie mehrere Tätowierungen am gesamten Körper, insbesondere an den Armen. Von privater Seite ist eine Belohnung von 37 500 Euro bereitgestellt worden. Hinweise an die Stuttgarter Kriminalpolizei werden unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 erbeten.