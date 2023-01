4 Wo ist die Gesuchte aufgefallen? Foto: Polizei Stuttgart

Der Fall hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Im Oktober hat eine Frau aus Stuttgart aus einer Geldtransportfirma mehr als eine Million Euro gestohlen. Seither ist sie verschwunden – aber im Internet präsent.















Es wäre wohl der Gipfel der Dreistigkeit. Seit Monaten sucht die Polizei eine Frau, die im Oktober aus einer Stuttgarter Geldtransportfirma, bei der sie erst seit kurzem angestellt war, über eine Million Euro in bar gestohlen hat. Und jetzt taucht sie in einem Video auf der Internetplattform Tiktok auf – fröhlich singend. Mit pinkfarbenem Schal sitzt sie neben einem Mann am Steuer eines Autos und trällert einen Balkan-Hit aus den 80er-Jahren. Verhöhnt da eine mutmaßliche Kriminelle die Fahnder?

Bei der Stuttgarter Polizei bezweifelt man diesen Vermutung. „Es sind bereits zuvor mehrere Videos von ihr aufgetaucht. Allerdings nicht auf ihrem eigenen Account, sondern auf dem eines früheren Bekannten“, sagt eine Sprecherin. Das habe genau zu dem Zeitpunkt begonnen, als man kurz vor Weihnachten mit der Fahndung an die Öffentlichkeit gegangen sei. Es liege deshalb die Vermutung nahe, dass es sich um alte Clips handele – mit denen sich möglicherweise jemand profilieren will. Die hohen Klickzahlen sprechen dafür.

Das könnte auch für das neueste Video gelten, das jetzt aufgetaucht ist. „Wir überprüfen derzeit, ob die Frau darin überhaupt die Gesuchte ist und ob es Ansatzpunkte dafür gibt, dass es sich um ein aktuelles Video handelt“, so die Polizeisprecherin. Klar sei bisher nur, dass die Frau in dem Clip große Ähnlichkeit mit der Verschwundenen aufweise. Man habe ihr gesamtes Umfeld überprüft, es deute aber nichts darauf hin, dass die Verdächtige derzeit selbst in sozialen Netzwerken aktiv sei. Wäre sie es doch, könnten Einträge oder Videos der Polizei Hinweise liefern.

Verdächtige wird international gesucht

Die 42-jährige Stuttgarterin soll am Nachmittag des 14. Oktober über eine Million Euro abgezweigt haben. Wie sie ihre Beute unbemerkt aus den Geschäftsräumen der Sicherheitsfirma in Stuttgart bringen konnte, dazu machen die Ermittler keine Angaben. Auch nicht darüber, ob es womöglich Mithilfe gegeben haben könnte. Fest steht, dass sie erst seit sechs Monaten bei der Firma gearbeitet hatte. Zuvor war die deutsche Staatsbürgerin polizeilich nie in Erscheinung getreten. Es gibt keine Vorstrafen oder Verurteilungen.

Die Staatsanwaltschaft hat einen internationalen Haftbefehl erwirkt. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau sich mit dem Geld ins Ausland abgesetzt hat. Es gab Hunderte Hinweise, und nicht wenige deuten darauf hin, dass sich die Gesuchte auf dem Balkan aufhalten könnte, wo sie offenbar auch familiäre Wurzeln hat. Von privater Seite ist eine Belohnung in Höhe von 37 500 Euro ausgesetzt.

Suche bei Aktenzeichen XY?

Doch trotz der hohen Summe und der vielen bekannten Fakten über die Gesuchte bleibt die Frau bisher verschwunden. Helfen könnte bald auch ein weiterer Schritt: Die Stuttgarter Polizei erwägt, den Fall in einem Beitrag in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY zu platzieren. Man wolle mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Redaktion herantreten, heißt es im Polizeipräsidium. Es sei derzeit aber noch offen, ob und wann es tatsächlich zu einer Ausstrahlung im Fernsehen komme.

Bis dahin nehmen die Fahnder gerne weitere Hinweise entgegen. Die Flüchtige ist 42 Jahre alt, 1,74 Meter groß und hat blaugrüne Augen und blonde Haare. Auffällig sind vor allem ihre zahlreichen Tätowierungen am gesamten Körper, insbesondere an den Armen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 - 57 78 an die Kriminalpolizei zu wenden.