Der Stuttgarter Linken-Politiker Luigi Pantisano ist am Dienstag zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag gewählt worden. Er übernimmt zudem ein weiteres Amt.

Luigi Pantisano ist am Dienstag in Berlin zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag gewählt worden. Darüber hinaus übernimmt der Stuttgarter Linken-Politiker die Leitung des Arbeitskreis 2 „Klima, Verkehr und Wohnen.“

Pantisano hatte im Februar den Sprung in den 21. Deutschen Bundestag geschafft. Abgesichert über die Landesliste, zog er für Die Linke mit 8,8 Prozent der Stimmen in den Bundestag ein. Seinen Sitz im Gemeinderat der Landeshauptstadt gab er daraufhin an seine Nachfolgerin Aynur Karlikli ab.

Als weitere stellvertretende Vorsitzende der Linken im Bundestag wurden Janine Wissler ( Arbeitskreis „Arbeit, Umverteilung und soziale Sicherheit“), Nicole Gohlke (Arbeitskreis „Gesundheit, Bildung und Lebensweisen“), Clara Anne Bünger (Arbeitskreis „Recht, Demokratie und Antifaschismus“) und Desiree Becker (Arbeitskreis „Internationales, Menschenrechte und Frieden“) gewählt.

Für den Stuttgarter Gemeinderat war Pantisano insgesamt neun Jahre tätig. Nun gelingt dem Linken-Politiker in Berlin der nächste Schritt seiner politischen Karriere.

„Freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Heidi, Sören und dem gesamten Fraktionsvorstand“, schreibt Pantisano nach der Wahl auf seinem X-Account. „Wir werden als Linksfraktion in den nächsten Jahren spürbare Verbesserungen für die Menschen erreichen und werden zeigen, dass Politik anders geht.“

Reichinnek und Pellmann zu Fraktionschefs gewählt

Heidi Reichinnek und Sören Pellmann hatten die Fraktionsspitze der Linken seit der Bundestagswahl im Februar kommissarisch geleitet. Am Dienstag wurden die beiden Spitzenpolitiker offiziell bestätigt. Reichinnek erhielt nach Angaben der Fraktion 94,8 Prozent der Stimmen - und damit deutlich mehr als ihr Co-Vorsitzender Pellmann, der auf 72,4 Prozent der Stimmen kam.

Das Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers wird künftig Ina Latendorf übernehmen. Der bisherige Fraktionsmanager Christian Görke hatte nicht wieder für den Posten kandidiert.