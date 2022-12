26 Stiftskirche in Stuttgart: was können Kirchen für den Zusammenhalt bewirken? Foto: dpa/Marijan Murat

Was hält uns – auch als Stadtgesellschaft – zusammen? Diese Frage haben wir, beginnend mit dem Advent, Stuttgarter Persönlichkeiten gestellt und sie um einen persönlichen Beitrag gebeten. Das Ergebnis ist so vielfältig wie die Stadt selbst.















In Krisenzeiten, wie wir sie aktuell erleben, stellt sich die Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt noch dringlicher als sonst. Gerade auch in einer Stadtgesellschaft. Unsere Redaktion hat Stuttgarterinnen und Stuttgarter auf das Thema angesprochen, die sich in unterschiedlichen Bereichen engagieren und Verantwortung tragen – ob in der Bildungsarbeit, in der Kultur, in der Sozialarbeit, im Stadtleben, in Kirchen oder an der Rathausspitze. Die Antworten darauf fallen sehr unterschiedlich aus. Begriffe wie Zuwendung, Solidarität und Nächstenliebe tauchen an vielen Stellen auf. Auch von der Weihnachtsbotschaft gehen Impulse für Zusammenhalt aus.